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Сергей Семак: «Надо было играть проще»
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Наверное, во многих моментах надо было играть проще, а ребята играли сложно. Все таки первый матч после такого перерыва, футболисты ещё не в тонусе.В источнике
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Сергей Семак: «В принципе, результат справедлив»

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Вопрос по новому контракту Семака близок к разрешению. Руководство «Зенита» сделало конкретное предложение

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