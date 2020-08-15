Сергей Семак прокомментировал отсутствие Дзюбы в матче с «Ростовом»
" Надеюсь, уже к следующему матчу Артём будет готов," — цитирует тренера пресс-служба ФК "Зенит". Вместе с тем Семак отметил, что в сложившейся ситуации другие футболисты получили свой шанс выйти на поле и получить игровую практику.В источнике
С чего всё начиналось
Естественно, у других футболистов появляется возможность выйти, получить игровую практику и проявить себя. Надеюсь, уже к следующему матчу Артем будет готов.
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