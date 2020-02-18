Сергей Семак прокомментировал первый гол Малкома за «Зенит»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в интервью пресс-службе клуба оценил функциональное состояние своих подопечных и отдельно прокомментировал первый гол бразильца Малкома в футболке сине-бело-голубых. Напомним, 17 февраля на тренировочных сборах в Турции «Зенит» провел два матча.В источнике Если не будет форс-мажора, то в следующем матче он сыграет 90 минут. С нашими докторами и реабилитологами обсуждали этот вопрос. В принципе, он нормально готов, но мы страхуемся, чтобы не было переутомления.
Футбол России вчера в 13:27