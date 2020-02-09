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Сергей Семак рассказал, что ждет Кузяева в «Зените»
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Команда Сергея Семака забила три мяча и выиграла (3:2), а главный тренер «Зенита» прокомментировал очередное появление бразильца в стартовом составе.В источнике
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