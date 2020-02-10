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Семак не подтвердил продление контракта с «Зенитом»
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Главный тренер футбольного клуба "Зенит" не подтвердил информацию о продлении контракта с петербургским клубом. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".В источнике
Подробнее о событии
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Семак: «Дзюба на сто процентов заслужил новый контракт с „Зенитом“»

Sport24.ru 07:11 
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Сергей Семак: «Слышал слова о продлении контракта, но мы с „Зенитом“ его еще не обсуждали»

Sportbox.RU 07:07
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Сергей Семак: «Слышал слова о продлении контракта, но мы с „Зенитом“ его еще не обсуждали»

Матч ТВ 07:07
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