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Сергей Семак согласовал новый 2-летний контракт с «Зенитом»
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Наставник питерского футбольного "Зенита" Сергей Семак договорился с клубом о новом контракте. Срок соглашения – два года и другие основные параметры документа уже согласованы. Семак стал главным тренером питерской команды в 2018 году, перейдя в стан "сине-бело-голубых" из "Уфы".В источнике
Сергей Семак
футбольный тренер
Все вопросы, которые у меня были, я обозначил нашему генеральному директору Александру Медведеву, мы сейчас общаемся по поводу тех вопросов, которые у меня возникли. Я думаю, там ничего нерешаемого нет. Так что контракт сейчас в фазе переговоров и обсуждений.
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