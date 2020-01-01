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Сергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы
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Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы. Об этом он написал на своем персональном сайте.В источнике
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Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы

Национальная служба новостей 09:08
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Сергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы

Vprognoze.ru 09:00
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Собянин разрешил допустить 10 процентов болельщиков на стадионы

Вечерняя Москва 07:58
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