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Сергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы
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Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы. Об этом он написал на своем персональном сайте.В источнике
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Собянин разрешил допустить 10 процентов болельщиков на стадионы

Вечерняя Москва 07:58
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В Москве разрешили посещение футбольных стадионов - мэр

Евро-футбол.ру 07:57
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Сергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы

Агентство Москва 07:46
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