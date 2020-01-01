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Сергей Юран: «Кокорин идет по пути Дзюбы»
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В дерби со "Спартаком", выйдя на замену, прекрасно вошел в игру, все делал очень грамотно.В источнике
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