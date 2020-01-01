Сергей Юран: болельщик выйдет из карантина, а «Химок» уже нет
Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о возможном переходе клуба под контроль владельца «Родины» Сергея Ломакина.В источнике
С чего всё начиналось
Плюс новые владельцы хотят получить в бесплатное пользование спортивную инфраструктуру. Думаю, что губернатор не в курсе сложившейся ситуации. А сейчас болельщик, который приходил на трибуны, выйдет из карантина, а «Химок» уже и нет, — заявил Юран в эфире «Все на Матч!».