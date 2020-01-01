НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГазизов: история с «Химками»? Все знают, что «Спартак» — честный клуб«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги ЕвропыБабаев рассказал о ходе переговоров о трансфере Гайча в ЦСКА«Спартак» договорился о переходе защитника «Атлетико Минейро»«Локомотив» расстался с Джефферсоном ФарфаномBetOnСергей Юран может продолжить тренерскую карьеру в ГерманииНева Спорт8Нева СпортMetaratingsSports.ruLiveSport.ruМатч ТВSoccernews.ruГазета.RuСпорт день за днемБывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал о своих карьерных планах.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Сергей Юран: Ко мне есть интерес из Европы. До конца месяца все решитсяСоветский спорт 12:50Сергей Юран может продолжить тренерскую карьеру в ГерманииBetOn 11:50Юран рассказал, где может продолжить тренерскую карьеруMetaratings 11:34рекламаГлавноеГазизов: история с «Химками»? Все знают, что «Спартак» — честный клуб«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги ЕвропыБабаев рассказал о ходе переговоров о трансфере Гайча в ЦСКА«Спартак» договорился о переходе защитника «Атлетико Минейро»«Локомотив» расстался с Джефферсоном ФарфаномНовости