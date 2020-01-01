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Сергей Юран может продолжить тренерскую карьеру в Германии
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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал о своих карьерных планах.В источнике
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Сергей Юран: Ко мне есть интерес из Европы. До конца месяца все решится

Советский спорт 12:50
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Сергей Юран может продолжить тренерскую карьеру в Германии

BetOn 11:50
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Юран рассказал, где может продолжить тренерскую карьеру

Metaratings 11:34
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