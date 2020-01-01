НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЦСКА объявил о подписании контракта с Гайчем«Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника«Локомотив» объявил об уходе ФарфанаВ РУСАДА рекомендовали уволить Гануса с поста главы организации«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику СвечниковаBetOnСергей Юран может продолжить тренерскую карьеру в ГерманииНева Спорт8Нева СпортMetaratingsЧемпионатSports.ruМатч ТВSoccernews.ruГазета.RuСпорт день за днемБывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал о своих карьерных планах.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Сергей Юран: Ко мне есть интерес из Европы. До конца месяца все решитсяСоветский спорт 12:50Сергей Юран может продолжить тренерскую карьеру в ГерманииBetOn 11:50Юран рассказал, где может продолжить тренерскую карьеруMetaratings 11:34рекламаГлавноеЦСКА объявил о подписании контракта с Гайчем«Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника«Локомотив» объявил об уходе ФарфанаВ РУСАДА рекомендовали уволить Гануса с поста главы организации«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику СвечниковаНовости