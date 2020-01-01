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Сергей Юран может вернуться в «Химки»
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Уволенный 1,5 месяца назад Сергей Юран может вернуться на пост главного тренера "Химок". Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран может вновь возглавить подмосковный клуб.В источнике
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Подробнее о событии
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Юран - о возвращении в «Химки»: Все возможно

Советский спорт 12:41
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Юран не исключил возвращение в «Химки»: «Изначальные задачи можно решить ради престижа области»

Sports.ru 12:49
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Юран не исключил возвращения главным тренером в «Химки»

Metaratings 12:40
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