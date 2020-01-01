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Сергей Юран рассказал о предложениях со стороны зарубежных клубов
Футбол России
  • Футбол России
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Предложения есть даже из европейских чемпионатов. Причём связано это, скорее всего, с моей работой на посту наставника футбольного клуба «Химки».В источнике
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Юран имеет варианты работы в Тинькофф РПЛ и Европе

Матч ТВ 05:16
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Юран имеет варианты работы в Тинькофф РПЛ и Европе

Sportbox.RU 05:16
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Сергей Юран рассказал о предложениях со стороны зарубежных клубов

Чемпионат 04:45
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