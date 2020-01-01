НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Сергей Юран рассказал о предложениях со стороны зарубежных клубов
Футбол России
  • Футбол России
  • Евро-футбол.ру
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Тульский футбол
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ГЛАС.RU
  • BetOn
Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал своё будущее и рассказал об интересе со стороны зарубежных команд.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Бывший тренер «Химок» Юран: «Есть предложения из Европы»

BetOn 05:42
alt

Юран имеет варианты работы в Тинькофф РПЛ и Европе

Sportbox.RU 05:16
alt

Юран имеет варианты работы в Тинькофф РПЛ и Европе

Матч ТВ 05:16
реклама
Главное
Новости