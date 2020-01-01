НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«ПСЖ» сообщил о трех случаях заражения COVID-19 в команде«Манчестер Сити» согласовал контракт с Месси на €700 млнЮран оштрафован за слова о «Спартаке»Черчесов оценил готовность сборной России по футболу к матчу с СербиейОпубликовано первое фото Миранчука в клубной экипировке «Аталанты»ЧемпионатСергей Юран рассказал о предложениях со стороны зарубежных клубовФутбол России8Футбол РоссииЕвро-футбол.руМатч ТВSports.ruТульский футболBookmaker-ratings.ruГЛАС.RUBetOnБывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал своё будущее и рассказал об интересе со стороны зарубежных команд.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Бывший тренер «Химок» Юран: «Есть предложения из Европы»BetOn 05:42Юран имеет варианты работы в Тинькофф РПЛ и ЕвропеSportbox.RU 05:16Юран имеет варианты работы в Тинькофф РПЛ и ЕвропеМатч ТВ 05:16рекламаГлавное«ПСЖ» сообщил о трех случаях заражения COVID-19 в команде«Манчестер Сити» согласовал контракт с Месси на €700 млнЮран оштрафован за слова о «Спартаке»Черчесов оценил готовность сборной России по футболу к матчу с СербиейОпубликовано первое фото Миранчука в клубной экипировке «Аталанты»Новости