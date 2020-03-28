НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Серия А будет завершена досрочно без определения чемпиона
ODDS.ru
  • ODDS.ru
  • Soccer.ru
  • Матч ТВ
  • Евро-футбол.ру
  • FootballHD
  • Bookmaker-ratings.ru
Текущий чемпионат Италии будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил журналист Эмилиано Карчиа, ссылаясь на источник в La Gazzetta dello Sport.В источнике
Подробнее о событии
alt

Сезон в Италии будет отменён. Лига не будет определять чемпиона

Чемпионат 12:56
alt

Источник: Серия А будет завершена досрочно

ODDS.ru 05:55
alt

Серия А будет завершена досрочно без определения чемпиона

Евро-футбол.ру 05:30
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости