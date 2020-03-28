Серия А будет завершена досрочно без определения чемпиона

Текущий чемпионат Италии будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил журналист Эмилиано Карчиа, ссылаясь на источник в La Gazzetta dello Sport. В источнике