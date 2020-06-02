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В Серии А могут сменить формат турнира со следующего сезона
LiveSport.ru
  • LiveSport.ru
  • Газета.Ru
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
По данным La Repubblica, формат чемпионата Италии могут изменить со следующего сезона. Сообщается, что причиной может стать затяжная доигровка нынешнего розыгрыша.В источнике
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Серия А может со следующего сезона изменить формат турнира

Metaratings 21:12
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В Серии А могут сменить формат турнира со следующего сезона

LiveSport.ru 21:06
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Серия А может изменить формат в следующем сезоне

Газета.Ru 19:14
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