НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Серия А может вернуться 13 июня
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Чемпионат Италии по футболу может возобновиться 13 июня. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, на эту дату запланировано проведение перенесенных игр 25-го тура.В источнике
Подробнее о событии
alt

Серия А может вернуться 13 июня

Газета.Ru 25 мая в 23:50
alt

В Серии А могут 13 июня провести отложенные матчи 25-го тура, а 20 июня начать 27-й тур

Sports.ru 25 мая в 13:25
реклама
Главное
Новости