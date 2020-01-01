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Серия А не будет расширена до 22 клубов в следующем сезоне
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Если сезон чемпионата Италии будет завершён досрочно, в сезоне-2020/2021 Серия А не будет расширена до 22 команд, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.В источнике
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Серия А не будет расширена до 22 клубов в следующем сезоне

Чемпионат 03:34
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Серию А не расширят до 22 клубов в случае досрочного завершения сезона

Евро-футбол.ру 04:20
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Серия А сохранит 20 клубов и обмен с Серией Б при досрочном завершении сезона

Sports.ru 02:42
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