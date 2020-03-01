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Серия А обвинила «Интер» в искажении фактов по переносу матча
Metaratings
  • Metaratings
  • Sports.ru
Руководитель Серии А Паоло Даль Пино обвинил "Интер" в искажении фактов по переносу матча 20-го тура Серии А с "Ювентусом".В источнике
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Президент Серии А о переносе матча «Ювентус» — «Интер»: миланский клуб должен сам нести ответственность за свой выбор

Metaratings 06:41
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Серия А: «„Интер“ отказался играть c „Ювентусом“ в понедельник и должен сам нести ответственность»

Sport24.ru 06:24 
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Руководитель Серии А: «Мы предлагали „Интеру“ провести игру с „Ювентусом“ в понедельник и получили отказ»

Евро-футбол.ру 06:11
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