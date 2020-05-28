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Серия А возобновится 20 июня, Кубок Италии — 13 июня
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Стало известно, когда возобновится сезон в чемпионате Италии.В источнике
Подробнее о событии
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Министр спорта Италии: «Серия А может возобновиться 20 июня»

Sportbox.RU 14:27
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Серия B возобновится 26 июня

Матч ТВ 15:26
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Футбольный сезон в Италии возобновится 13 июня

Советский спорт 14:18
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