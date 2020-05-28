НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Российская газетаРоссийская газета
Министр: Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня
Sputnik Беларусь
  • Sputnik Беларусь
  • Беларусь Сегодня
  • Телеканал Санкт-Петербург
  • RT на русском
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • РЕН ТВ
  • TUT.BY
  • Football-fun.ru
  • Вести.Ru
  • Sportbox.RU
  • iReactor
  • UA-Футбол
  • Газета.Ru
  • LiveSport.ru
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Prognozist
  • Российская газета
  • РБК
  • Спорт день за днем
  • Ридус
  • FootballHD
  • Sports.ru
  • CT news
  • Soccernews.ru
Стало известно, когда возобновится прерванное из-за коронавируса первенство Италии по футболу. Как сообщил министр спорта страны Винченцо Спадафора, первые после длительного перерыва матчи пройдут 20 июня.В источнике
Винченцо Спадафора
итальянский политик
Италия возвращается к активной жизни, и с футболом должно происходить то же самое. Если динамика заражений изменится, нам придется вновь приостановить чемпионат. На этот случай у Федерации футбола Италии есть план B — плей-офф, а также план C — фиксация положения команд в таблице.РБК15:01
Подробнее о событии
alt

Министр спорта Италии назвал дату возобновления футбольного чемпионата

ИА Красная Весна 14:58 
alt

Министр: Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня

Российская газета 14:55
alt

Чемпионат Италии по футболу возобновляется с 20 июня

REGNUM 14:53
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости