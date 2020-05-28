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Серия А возобновится 20 июня, Кубок Италии — 13 июня
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Стало известно, когда возобновится сезон в чемпионате Италии.В источнике
Подробнее о событии
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Футбольный сезон в Италии возобновится 13 июня

Советский спорт 14:18
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Чемпионат Италии возобновится 20 июня

Чемпионат 14:16
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Серия А возобновится 20 июня. Рестарт Кубка Италии запланирован на 13 июня

Sports.ru 14:10
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