НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЧемпионат России возобновится 21 июняГлавным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен НиколичТрусова объяснила, почему ушла от Тутберидзе к ПлющенкоФергюсон ответил Нурмагомедову на слова поддержкиСоломон Кверквелия может покинуть «Локомотив»Советский спортСерию А могут доиграть в формате плей-оффSports.ru6Sports.ruГазета.RuRT на русскомМатч ТВФутбол РоссииUA-ФутболПрезидент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался о возможном возобновлении сезона. Мы рассматриваем разные варианты, в том числе и доигровку серии А в формате плей-офф.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Серию А могут доиграть в формате плей-оффСоветский спорт 03:49Серия А изучает возможность доиграть сезон в формате плей-оффSports.ru 02:48Президент Федерации футбола Италии не исключил, что Серия А будет доиграна в формате плей-оффМатч ТВ 02:11рекламаГлавноеЧемпионат России возобновится 21 июняГлавным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен НиколичТрусова объяснила, почему ушла от Тутберидзе к ПлющенкоФергюсон ответил Нурмагомедову на слова поддержкиСоломон Кверквелия может покинуть «Локомотив»Новости