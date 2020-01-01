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Серию А могут доиграть в формате плей-офф
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Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался о возможном возобновлении сезона. Мы рассматриваем разные варианты, в том числе и доигровку серии А в формате плей-офф.В источнике
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Серию А могут доиграть в формате плей-офф

Советский спорт 03:49
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Серия А изучает возможность доиграть сезон в формате плей-офф

Sports.ru 02:48
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Президент Федерации футбола Италии не исключил, что Серия А будет доиграна в формате плей-офф

Матч ТВ 02:11
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