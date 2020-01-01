НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеОтец Хабиба Нурмагомедова попал в больницуЧемпионат Нидерландов досрочно завершён без определения чемпионаГенменеджер «Ак Барса»: «Хотим, чтобы Зарипов остался»Акинфеев опережает Месси в рейтинге самых преданных футболистовГретцки и Овечкин провели благотворительный матчSoccer.ruСерхи Роберто может перейти в «Ювентус»by.Tribuna.com3by.Tribuna.comSports.ruFootballHDПолузащитник "Барселоны" Серхи Роберто может продолжить карьеру в Италии, пишет Sport.К 28-летнему футболисту проявляет интерес "Ювентус".В источнике КомментироватьПодробнее о событии Серхи Роберто может перейти в «Ювентус»Soccer.ru 09:03 «Ювентус» интересуется Серджи Роберто, «Барселона» готова его отпуститьSports.ru 08:58рекламаГлавноеОтец Хабиба Нурмагомедова попал в больницуЧемпионат Нидерландов досрочно завершён без определения чемпионаГенменеджер «Ак Барса»: «Хотим, чтобы Зарипов остался»Акинфеев опережает Месси в рейтинге самых преданных футболистовГретцки и Овечкин провели благотворительный матчНовости