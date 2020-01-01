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Серхи Роберто может перейти в «Ювентус»
by.Tribuna.com
  • by.Tribuna.com
  • Sports.ru
  • FootballHD
Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто может продолжить карьеру в Италии, пишет Sport.К 28-летнему футболисту проявляет интерес "Ювентус".В источнике
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Серхи Роберто может перейти в «Ювентус»

Soccer.ru 09:03 
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«Ювентус» интересуется Серджи Роберто, «Барселона» готова его отпустить

Sports.ru 08:58
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