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Серхио Бускетс: думаю, будет сложно возобновить чемпионат Испании
Чемпионат
  • Чемпионат
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением о возможном возобновлении сезона чемпионата Испании.В источнике
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Бускетс: «Возобновить чемпионат Испании будет нелегко»

Soccer.ru 21:10 
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Клубы Ла Лиги могут внедрить устройства инфракрасной термометрии на стадионах

Чемпионат 21:57
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