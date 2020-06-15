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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Серхио Рамос: «Нормально, что матч с „Эйбаром“ получился неровным»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Команда снова бежит и играет неплохо. Это нормально, что матч получился неровным. Думаю, пять замен в матче будут полезны для всех команд.В источнике
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Капитан «Реала» прокомментировал победу над «Эйбаром»

Sport.ru 01:28
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Рамос подвел итоги матча «Реал» - «Эйбар»

Газета.Ru вчера в 17:45
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Рамос: «Физически „Реал“ выглядел очень хорошо»

Евро-футбол.ру вчера в 16:26
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