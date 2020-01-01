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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Серхио Рамос: «Нормально, что матч с „Эйбаром“ получился неровным»
Sports.ru
  • Sports.ru
Команда снова бежит и играет неплохо. Это нормально, что матч получился неровным. Думаю, пять замен в матче будут полезны для всех команд.В источнике
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Рамос: это нормально, что «Реал» играл с перепадами в матче с «Эйбаром»

Чемпионат 16:18
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Рамос о 3:1 с «Эйбаром»: «Реал» вернулся и играет наилучшим образом»

Sports.ru 15:54
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Серхио Рамос: «Нормально, что матч с „Эйбаром“ получился неровным»

Спорт-Экспресс 16:10
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