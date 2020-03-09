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Серхио Рамос: «Реал» не сходил с ума от победы над «Барселоной»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
Не сходили с ума от победы над «Барселоной».В источнике
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Серхио Рамос: После поражения от «Бетиса» нам необходима порция самокритики

Советский спорт 00:37 
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Рамос — о поражении от «Бетиса»: «Это какой-то отстой»

Sport24.ru вчера в 23:12 
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Серхио Рамос: «Реал» не сходил с ума от победы над «Барселоной»

Спорт-Экспресс вчера в 23:05
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