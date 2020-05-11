НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ГЛАС.RUГЛАС.RU
Серхио Рамос обратился к испанскому народу
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
  • NEWS.am Sport
  • Газета.Ru
  • Футбол России
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
Хочу обратиться к нашим гражданам и выразить слова поддержки, все вместе – мы сможем победить коронавирус.В источнике
Подробнее о событии
alt

Серхио Рамос — о возобновлении Ла Лиги: «Германия уже показала пример, которому нужно следовать»

Матч ТВ 04:30
alt

Рамос: нашей стране нужен футбол для поддержки экономики, а болельщикам - в качестве отвлекающего момента

Футбол России 04:18
alt

Рамос: «Испании нужен футбол для поддержки экономики, а болельщикам — чтобы отвлечься»

Sport24.ru 03:40 
реклама
Главное
Новости