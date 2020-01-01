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Серхио Рамос обратился к испанскому народу
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Хочу обратиться к нашим гражданам и выразить слова поддержки, все вместе – мы сможем победить коронавирус.В источнике
Подробнее о событии
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Серхио Рамос обратился к испанскому народу

ГЛАС.RU вчера в 23:53
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Серхио Рамос: стране нужен футбол

Чемпионат вчера в 23:20
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Серхио Рамос: «Людям нужен футбол для отвлечения»

Спорт-Экспресс вчера в 21:42
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