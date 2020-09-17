Серж Бранко рассказал, зачем сел на мяч в матче с ЦСКА

Бывший защитник «Шинника» и «Крыльев Советов» Серж Бранко вспомнил эпизод из матча с ЦСКА (1:1) в 2006 году, когда во время игры он сел на мяч.