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Серж Бранко рассказал, зачем сел на мяч в матче с ЦСКА
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Бывший защитник «Шинника» и «Крыльев Советов» Серж Бранко вспомнил эпизод из матча с ЦСКА (1:1) в 2006 году, когда во время игры он сел на мяч.В источнике
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Серж Бранко рассказал, зачем сел на мяч в матче с ЦСКА

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