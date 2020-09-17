НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСборная России по футболу поднялась на шесть мест в рейтинге ФИФАКирьяков: не уверен, что «Динамо» спокойно пройдет «Локомотив»Орсер заявил о разрыве отношений после ухода Медведевой к ТутберидзеИзбитый Широковым арбитр намерен добиться переквалификации дела«Спартак» одержал победу над «Родиной» в матче Кубка РоссииMetaratingsСерж Бранко рассказал, зачем сел на мяч в матче с ЦСКАMetaratings9MetaratingsЧемпионатКП - СамараSport24.ruPravda.RuRT на русскомГЛАС.RULiveResult.RuSports.ruБывший защитник «Шинника» и «Крыльев Советов» Серж Бранко вспомнил эпизод из матча с ЦСКА (1:1) в 2006 году, когда во время игры он сел на мяч.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Серж Бранко рассказал, зачем сел на мяч в матче с ЦСКАMetaratings 06:44Бывший футболист «Крыльев Советов»: «На следующий день после приезда в Россию я плакал и мечтал вернуть в Германию»LiveResult.Ru 06:08«Плакал и мечтал вернуться в Германию». Экс-игрок РПЛ Бранко шокирован Россией нулевыхBetOn 05:07рекламаГлавноеСборная России по футболу поднялась на шесть мест в рейтинге ФИФАКирьяков: не уверен, что «Динамо» спокойно пройдет «Локомотив»Орсер заявил о разрыве отношений после ухода Медведевой к ТутберидзеИзбитый Широковым арбитр намерен добиться переквалификации дела«Спартак» одержал победу над «Родиной» в матче Кубка РоссииНовости