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Сестра Мхитаряна не исключила возможный переход игрока в «Зенит»
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Моника Мхитарян, сестра полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, рассказала, что посоветовала бы своему брату подумать над переходом в «Зенит».В источнике
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Сестра Мхитаряна: «Если позвонит „Зенит“, посоветую Генриху подумать, мы любим Россию»

Евро-футбол.ру 08:23
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Сестра Мхитаряна не исключила возможный переход игрока в «Зенит»

Metaratings 08:04
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Сестра Мхитаряна – о трансфере в «Зенит»: В жизни нельзя закрывать двери ни для чего

47-регион.ру 07:43 
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