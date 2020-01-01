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Сетьен остался доволен игрой «Барселоны» против «Атлетика»
FootballHD
  • FootballHD
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
После перерыва команда была спокойнее и лучше. Я очень доволен второй частью игры. Мы провели несколько матчей без пропущенных мячей.В источнике
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Сетьен: «Мы должны делать то, что делаем, и не думать о „Реале“»

Soccer.ru вчера в 21:57 
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Сетьен: «Барселона» взяла три очка, посмотрим, что сделает «Реал»

Чемпионат вчера в 20:41
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Сетьен остался доволен игрой «Барселоны» против «Атлетика»

Матч ТВ вчера в 20:36
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