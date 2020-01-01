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Сетьен: «Барселона» взяла три очка, посмотрим, что сделает «Реал»
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«Барселона», набрав 68 очков, вышла на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, опередив «Реал» на три очка.В источнике
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Сетьен: «Барселона» взяла три очка, посмотрим, что сделает «Реал»

Чемпионат 20:41
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Сетьен остался доволен игрой «Барселоны» против «Атлетика»

Матч ТВ 20:36
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Сетьен остался доволен игрой «Барселоны» против «Атлетика»

Sportbox.RU 20:36
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