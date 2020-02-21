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Сетьен: «Игроки „Барселоны“ приняли объяснения Бартомеу»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал скандал с участием президента клуба Хосепа Бартомеу.В источнике
Подробнее о событии
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Сетьен: «Игроки „Барселоны“ приняли объяснения Бартомеу»

Soccer.ru 17:28 
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Сетьен — о травле игроков «Барселоны»: «Мы получили объяснения от Бартомеу. Вопрос исчерпан»

Sport24.ru 16:26 
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Наставник «Барселоны» прокомментировал скандал с травлей звезд клуба

Газета.Ru 15:39
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