Сетьен: «Хотел бы показать трофей Лиги чемпионов своим коровам»

Рулевой "Барселоны" Кике Сетьен признался, что хочет выиграть Лигу чемпионов. У меня нет времени на поражения, я бы хотел выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании.