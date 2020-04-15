НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГлушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016«Ротор» потеряет лидерство в ФНЛ из-за ухода «Армавира»Турнир UFC 249 может пройти 9 маяБывший тренер сборной Канады стал главным тренером «Автомобилиста»Жоау Мариу может перейти в «Марсель»Soccer.ruСетьен: «Хотел бы показать трофей Лиги чемпионов своим коровам»LiveSport.ru12LiveSport.ruSputnik БеларусьМатч ТВNEWS.am SportSoccer.ruMetaratingsFootballHDЕвро-футбол.руBookmaker-ratings.ruSoccernews.ruPiter.tvua.Tribuna.comРулевой "Барселоны" Кике Сетьен признался, что хочет выиграть Лигу чемпионов. У меня нет времени на поражения, я бы хотел выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Кике Сетьен: «Мечтаю гулять рядом со своими коровами и показывать им выигранные трофеи»Матч ТВ вчера в 13:01Энрике Сетьен: мечтаю показывать кубок Лиги чемпионов коровам на своём пастбищеЧемпионат вчера в 09:58Сетьен: «Хочу выиграть с „Барселоной“ ЛЧ и Ла Лигу. Мечтаю ходить по пастбищу и показывать кубок коровам»Sport24.ru вчера в 09:48 рекламаГлавноеГлушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016«Ротор» потеряет лидерство в ФНЛ из-за ухода «Армавира»Турнир UFC 249 может пройти 9 маяБывший тренер сборной Канады стал главным тренером «Автомобилиста»Жоау Мариу может перейти в «Марсель»Новости