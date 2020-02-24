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Сетьен: Марадона заставил всех нас полюбить футбол
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».В источнике
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Сетьен: «Я очень мотивирован, это первый мой матч в Лиге Чемпионов»

Евро-футбол.ру 13:52
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Наставник «Барселоны»: Марадона заставил нас полюбить футбол

Газета.Ru 13:49
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Сетьен о матчах с «Ромой» и «Ливерпулем»: «Мало об этом говорили, но, конечно, держим в голове»

Sports.ru 13:47
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