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Сетьен: «Не знаю, буду ли тренером „Барсы“ в этой ЛЧ. Я надеюсь»
Матч ТВ
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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен дал комментарий после домашнего поражения от "Осасуны" (1:2) в матче 37-го тура Примеры.В источнике
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«В чем-то он прав». Сетьен — о словах Месси про слабую игру «Барселоны»

Sport24.ru 21:24 
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Сетьен – о словах Месси о проблемах «Барселоны»: в чём-то он прав, самокритика необходима

Чемпионат 19:56
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Сетьен: «Не знаю, буду ли тренером „Барсы“ в этой ЛЧ. Я надеюсь»

Soccer.ru 19:47
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