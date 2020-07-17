Сетьен: «Не знаю, буду ли тренером „Барсы“ в этой ЛЧ. Я надеюсь»

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен дал комментарий после домашнего поражения от "Осасуны" (1:2) в матче 37-го тура Примеры. В источнике