Кике Сетьен: «Не знаю, буду ли тренером „Барселоны“ в матче против „Наполи“ в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал поражение в матче с «Осасуной» (1:2) в 37-м туре чемпионата Испании. В источнике