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Кике Сетьен: «Не знаю, буду ли тренером „Барселоны“ в матче против „Наполи“ в Лиге чемпионов»
Sports.ru
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал поражение в матче с «Осасуной» (1:2) в 37-м туре чемпионата Испании.В источнике
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Сетьен – о словах Месси о проблемах «Барселоны»: в чём-то он прав, самокритика необходима

Чемпионат 19:56
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Кике Сетьен: «Не знаю, буду ли тренером „Барселоны“ в матче против „Наполи“ в Лиге чемпионов»

Матч ТВ 18:31
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Кике Сетьен: «Не знаю, буду ли тренером „Барселоны“ в матче против „Наполи“ в Лиге чемпионов»

Sportbox.RU 18:31
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Главное
Новости