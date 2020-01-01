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Сетьен: «Пике просто расстроен. „Реал“ тоже не будет побеждать всегда»
Sports.ru
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  • Матч ТВ
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен после ничьей с "Севильей" (0:0) в 30-м туре Примеры высказался о борьбе с "Реалом" за чемпионство.В источнике
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Сетьен: «Пике просто расстроен. „Реал“ тоже не будет побеждать всегда»

Soccer.ru вчера в 19:54 
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Кике Сетьен: «Я уверен, что „Реал“ не всегда будет побеждать»

Матч ТВ вчера в 19:04
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Кике Сетьен: «Я уверен, что „Реал“ не всегда будет побеждать»

Sportbox.RU вчера в 19:04
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