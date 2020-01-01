Сетьен: «Пике просто расстроен. „Реал“ тоже не будет побеждать всегда»

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен после ничьей с "Севильей" (0:0) в 30-м туре Примеры высказался о борьбе с "Реалом" за чемпионство. В источнике