НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Сетьен: «Пике просто расстроен. „Реал“ тоже не будет побеждать всегда»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен после ничьей с "Севильей" (0:0) в 30-м туре Примеры высказался о борьбе с "Реалом" за чемпионство.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Теперь будет сложно выиграть чемпионат». Пике раздосадован ничьей с «Севильей»

Спорт-Экспресс 21:53
alt

Кике Сетьен: «Я уверен, что „Реал“ не всегда будет побеждать»

Матч ТВ 19:04
alt

Кике Сетьен: «Я уверен, что „Реал“ не всегда будет побеждать»

Sportbox.RU 19:04
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости