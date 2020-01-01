НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМакгрегор заявил о завершении карьерыВагнер Лав стал близок к возвращению в ЦСКАКоди Гарбрандт отправил Ассунсао в жесткий нокаутРоднина отреагировала на заявление Панарина о России«Локомотив» и «Динамо» проведут сегодня товарищеский матчЕвро-футбол.руСетьен: «Придётся выиграть все матчи, если хотим стать чемпионами»Sports.ru3Sports.ruSoccernews.ruЕвро-футбол.руГлавный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался по поводу оставшейся части чемпионата Испании.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сетьен рассказал, что нужно «Барселоне» для чемпионства в Ла ЛигеSoccernews.ru 08:28Сетьен: «Придётся выиграть все матчи, если хотим стать чемпионами»Евро-футбол.ру 08:12Сетьен о Ла Лиге: «Барсе» нужно выиграть все оставшиеся матчи, если хотим чемпионство»Sports.ru 07:58рекламаГлавноеМакгрегор заявил о завершении карьерыВагнер Лав стал близок к возвращению в ЦСКАКоди Гарбрандт отправил Ассунсао в жесткий нокаутРоднина отреагировала на заявление Панарина о России«Локомотив» и «Динамо» проведут сегодня товарищеский матчНовости