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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Сетьен: «Придётся выиграть все матчи, если хотим стать чемпионами»
Sports.ru
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  • Soccernews.ru
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался по поводу оставшейся части чемпионата Испании.В источнике
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Сетьен рассказал, что нужно «Барселоне» для чемпионства в Ла Лиге

Soccernews.ru 08:28
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Сетьен: «Придётся выиграть все матчи, если хотим стать чемпионами»

Евро-футбол.ру 08:12
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Сетьен о Ла Лиге: «Барсе» нужно выиграть все оставшиеся матчи, если хотим чемпионство»

Sports.ru 07:58
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