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Сетьен: «Всё меньше понимаю систему VAR»
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Что касается моего мнение по VAR, то я все меньше понимаю эту систему.В источнике
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Сетьен: «Всё меньше понимаю систему VAR»

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Главный тренер «Барселоны»: «Я все меньше понимаю VAR»

Матч ТВ 00:17
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Главный тренер «Барселоны»: «Я все меньше понимаю VAR»

Sportbox.RU 00:17
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