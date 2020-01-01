НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sports.ruSports.ru
Кике Сетьен: «Хотел бы тренировать Неймара»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен сказал, что был бы рад поработать с форвардом «ПСЖ» Неймаром.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Сетьен отказался комментировать возможный переход Артура в «Ювентус»

Soccer.ru 04:01 
alt

Сетьен опроверг, что у него недопонимание с Месси по перспективам «Барселоны» в Лиге чемпионов

Матч ТВ вчера в 22:28
alt

Сетьен хотел бы тренировать Неймара

Спорт-Экспресс вчера в 21:17
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости