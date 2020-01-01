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Сетьен хотел бы тренировать Неймара
Sports.ru
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен признался, что хотел бы тренировать нападающего Неймара. Испанский клуб рассматривает вариант с возвращением бразильца из «ПСЖ».В источнике
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Подробнее о событии
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Сетьен опроверг, что у него недопонимание с Месси по перспективам «Барселоны» в Лиге чемпионов

Матч ТВ вчера в 22:28
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Сетьен хотел бы тренировать Неймара

Спорт-Экспресс вчера в 21:17
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Сетьен: без сомнения, я хотел бы когда-нибудь потренировать Неймара

Чемпионат вчера в 18:45
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