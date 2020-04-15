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Сетьен: «Хотел бы показать трофей Лиги чемпионов своим коровам»
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Рулевой "Барселоны" Кике Сетьен признался, что хочет выиграть Лигу чемпионов. У меня нет времени на поражения, я бы хотел выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании.В источнике
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Подробнее о событии
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Кике Сетьен: «Мечтаю гулять рядом со своими коровами и показывать им выигранные трофеи»

Матч ТВ вчера в 13:01
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Энрике Сетьен: мечтаю показывать кубок Лиги чемпионов коровам на своём пастбище

Чемпионат вчера в 09:58
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Сетьен: «Хочу выиграть с „Барселоной“ ЛЧ и Ла Лигу. Мечтаю ходить по пастбищу и показывать кубок коровам»

Sport24.ru вчера в 09:48 
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